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Хрустальная звезда. Почему Алькарас чаще лечится, чем играет?

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports
Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports
Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports
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19-летний испанец пропустит «мастерс» в Монте-Карло из-за очередной травмы.

Болячки в ассортименте

«Рад вернуться домой после двух месяцев соревнований, но мне грустно, что я испытывал дискомфорт в полуфинале в Майами. Прошел обследование в клинике доктора Лопеса в Мурсии, которое показало, что мне стоит пропустить турнир в Монте-Карло», — написал Алькарас на страничке в социальной сети. Ранее после проигранного итальянцу Яннику Синнеру полуфинала «мастерса» в Майами испанец пожаловался на судороги, однако выяснилось, что дело не только в них.

Сами по себе две небольшие травмы не вызывают особого беспокойства. Хотя если посмотреть на карьеру Карлоса после выигранного открытого чемпионата США в сентябре 2022 года, вопросы к его физическому состоянию, безусловно, возникают. Достаточно просто перечислить все последние болячки Алькараса.

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Ближе к концу прошлого, прорывного для себя сезона железный, казалось бы, Карлос начал испытывать сложности. Первой ласточкой стала травма мышц живота в четвертьфинале «мастерса» в Париже против датчанина Хольгера Руне. Из-за этого повреждения испанец даже пропустил итоговый турнир ATP, пусть все равно стал первой ракеткой мира по итогам года. Тогда Карлито рассчитывал полноценно вернуться в тур в январе, а в декабре уже начал играть на выставочных соревнованиях. Вот только вновь сломался — в январе неловкое движение на тренировке привело к повреждению мышцы правой ноги. Алькарас пожаловался, что он подходил к австралийскому «Большому шлему» на пике формы, но в итоге и его вынужден пропустить.

Вернулся Карлос только в середине февраля на турнире в Буэнос-Айресе на грунте. Причем сделал это триумфально, завоевав титул. Впрочем, уже спустя неделю на другом грунтовом турнире в Рио-де-Жанейро он проиграл в финале британцу Кэмерону Норри, пожаловавшись на травму правого бедра. Вскоре Алькарас взял паузу до «мастерса» в Индиан-Уэллсе, пропустив турнир в Акапулько. Правда, назвал в качестве причины другую травму — растяжение подколенного сухожилия первой степени. Затем последовал триумф в Индиан-Уэллсе и новое повреждение в Майами.

Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports

Поиск баланса

Конечно, возможно, это только временная «черная полоса» в карьере испанца и скоро все наладится. Тем не менее такое большое количество сложностей со здоровьем в 19-летнем возрасте вызывает вопросы. Не слишком ли форсировала юная звезда и ее тренер Хуан-Карлос Ферреро карьеру? И не чересчур ли у Алькараса затратный стиль игры?

Да, Карлос на корте выглядит очень эффектно, носится как угорелый, достает мячи в немыслимых растяжках, мощно бьет. Но экстремальные нагрузки на юный организм могут быть слишком высоки. При этом в возрасте Карлоса швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, может, и не были первыми в мире, зато и такой череды повреждений, будучи тинейджерами, не испытывали.

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Думается, ближайшие несколько месяцев будут крайне важными для Алькараса. И не только и не столько в плане результатов. Важнее найти баланс — побеждать и при этом избегать частых травм. Сделать это, понятное дело, крайне сложно, поскольку, если Карлос начнет аккуратничать, беречь руки, ноги, то станет легкой мишенью для конкурентов.

Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports

А если продолжит выкладываться на максимуме, то может вновь и вновь оказываться на больничном. Конечно, если его многочисленные повреждения в последнее время не преувеличены. Как бы то ни было, молодому испанцу не помешает выстроить турнирный график без перегрузок — тогда и сниматься с соревнований, может, и не придется.

Теннис
Карлос Алькарас
Мастерс
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