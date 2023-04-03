Охота за первой ракеткой. Возглавит ли Медведев рейтинг ATP в ближайшее время?

Россиянин семимильными шагами приближается к лидерству в мировом теннисе.

Россиянин Даниил Медведев благодаря титулу на «мастерсе» в Майами заработал 1000 очков и поднялся уже на четвертое место в рейтинге ATP. Согласитесь, совсем неплохо для теннисиста, который еще совсем недавно вылетал из топ-10. Мало того, в ближайшие месяцы Медведев, возглавляющий чемпионскую гонку, вполне способен подняться еще выше — на третье, второе и при определенных условиях даже на первое место в рейтинге ATP. На которое, кстати, с 3 апреля вернулся серб Новак Джокович, вновь потеснивший испанца Карлоса Алькараса.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

В погоне за Джоковичем

Джокович, напомним, на «мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами не играл, хотя чувствует себя прекрасно — ему запретили въезд в США из-за отсутствия вакцины от коронавируса. Тем не менее, потеряв лидерство после победы Алькараса в Индиан-Уэллс, Новак имел прекрасные шансы на первую строчку после турнира в Майами. Ведь там Карлосу необходимо было защищать прошлогодний титул, иначе у него сгорали очки. В итоге испанец ограничился выходом в полуфинал, уступив там итальянцу Яннику Синнеру. И, как следствие, потерял 640 баллов и отступил на вторую строчку. В данный момент он отстает от Джоковича на 380 очков и как минимум в ближайшую неделю статус-кво сохранится — на маленьких турнирах ATP с 3 по 9 апреля лидеры мужского тенниса (за исключением пятой ракетки мира норвежца Каспера Рууда) не играют и очков не защищают.

Медведев пока отстает от Джоковича куда более внушительно — на 2010 очков. Он уступает помимо Новака и Алькараса еще и Стефаносу Циципасу, провалившему два последних «мастерса». Греческий теннисист при определенных раскладах мог и сам возглавить рейтинг ATP в начале апреля, однако подошел к турнирам в Индиан-Уэллсе и Майами в плохой форме после травмы и выиграл за прошедшие четыре недели лишь один матч — во втором круге в Майами.

На данный момент он опережает Медведева на 620 очков, вот только все преимущество может испариться уже в середине апреля. Дело в том, что Циципасу предстоит защищать чемпионский титул на «мастерсе» в Монте-Карло. А значит, в случае неудачи он рискует потерять почти 1000 очков. Даже если Даниил сразу же вылетит в Монте-Карло, то для выхода на третью строчку ему хватит вылета своего принципиального греческого соперника до финала.

Общеизвестно, что Медведев не любит играть на грунте. Хотя очень старается это исправить. В прошлом сезоне попрактиковаться толком не получилось — сразу после турнира в Майами россиянин, возглавлявший тогда рейтинг ATP, перенес операцию по поводу грыжи и вернулся в строй только за неделю до старта «Ролан Гаррос» — в Женеве. В общей сложности ему предстоит защищать на грунте в 2023 году всего-навсего 180 очков за открытый чемпионат Франции, что значительно меньше, чем троице его конкурентов.

Новак Джокович. Фото Reuters

Судите сами, Циципасу предстоит отстаивать внушительные 2230 очков, завоеванных в Монте-Карло (1000 очков), Мадриде (600), Риме (360), в Барселоне (90) и на «Ролан Гаррос» (180). Алькарас также вынужден защищать немало баллов. А именно 1860 — за титулы в Мадриде (1000 очков), Барселоне (500) и четвертьфинал «Ролан Гаррос» (360). Да и Джоковичу есть что терять. Новак в 2022 году заработал на земляном покрытии с апреля по начало июня 1870 очков: 1000 — за Рим, по 360 — за Мадрид и «Ролан Гаррос» и 150 — за Белград.

Таким образом, если «очистить» нынешний рейтинг от грунтовых баллов, получится следующая картина. Джокович лидирует с 5290 очками, Медведев с 4970 очками второй, Алькарас с 4920 очками третий, а Циципас со своими 3540 баллами далеко позади. Так что шансы на попадание в топ-3 уже через две недели у Медведева чрезвычайно велики, а там уже все будет зависеть от уровня его игры на грунте и результатов конкурентов.

Кстати, нельзя сказать, что игра Даниила совсем уж беспросветна на земляном покрытии — в 2019-м он добрался до полуфинала в Монте-Карло, выбив по пути Джоковича и Циципаса, и финала в Барселоне, а в 2021-м — до четвертьфинала «Ролан Гаррос». В любом случае наблюдать за выступлениями Медведева на грунте в нынешнем сезоне будет крайне любопытно. К тому же если он хочет претендовать на звание № 1 по итогам года, без хорошей игры на грунте не обойтись. Пока же в чемпионской гонке все прекрасно — он опережает ближайшего преследователя Джоковича на 600 баллов (3030 против 2430), Алькарас отстает более чем на 1000 очков.

Рейтинг ATP на 3 апреля. 1. Джокович (Сербия) — 7160 очков. 2. Алькарас (Испания) —6780. 3. Циципас (Греция) — 5770. 4. Медведев — 5150. 5. Рууд (Норвегия) — 5005. 6. Рублев — 3470. 7. Оже-Альяссим (Канада) — 3450. 8. Руне (Дания) — 3370. 9. Синнер (Италия) — 3345. 10. Фритц (США) — 3065. 11. Хачанов — 2855.