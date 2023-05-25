Еще один теннисист наказан за нападение на судью. За это штрафовали и Джоковича, и Медведева

Швед Микаэль Имер разбил свою ракетку о судейскую вышку, но не считает себя виноватым.

Эмоциональность теннисистов часто приводит не только к повышению интереса со стороны болельщиков, но и к различным взысканиям. Многие отделываются небольшими по меркам тенниса штрафами — до 10-15 тысяч долларов. Другим приходится платить больше. В самых жестких случаях спортсменов могут дисквалифицировать. Обычно это случаи, когда возникает угроза жизни или здоровью окружающих. Без штрафов не обходились Даниил Медведев, Елена Остапенко и Стефанос Циципас. Дисквалификации не избежала даже такая звезда, как Новак Джокович, причем тогда он являлся фаворитом US Open.

Дисквалификация в ходе матчей

На турнире ATP во французском Лионе во втором круге встречались швед Микаэль Имер и француз Артур Филс. В первом сете счет дошел до 6:5 — Имер проиграл свою подачу, что его очень расстроило. Швед вдребезги разбил свою ракетку о судейскую вышку, в результате чего в вышке образовалась дырка, а от ракетки осталась только рукоятка.

До этого инцидента произошел еще один. Микаэлю показалось, что мяч после удара соперника ушел в аут, но судьи не отметили этого. Микаэль долго общался с главным арбитром. Судья отказался спуститься и показать, куда ударил мяч.

Ситуацию прокомментировали сразу несколько топ-игроков. Ник Кирьос, снявшийся с «Ролан Гаррос» по состоянию здоровья, сказал, что в инциденте виноват арбитр: «Типичный судья, который не делает свою работу. Все, что ему надо было сделать, — спуститься и проверить отметку». Индийский теннисист Рохан Бопанна поддержал Имера: «Верно то, что говорит Микаэль. Я тоже не могу поверить, почему судья не спустился вниз, чтобы проверить».

Шведа в итоге дисквалифицировали, а Филс вышел в четвертьфинал. На самом деле это не единичный случай — дисквалифицировали с матчей и многих топ-игроков. В 2020 году Новак Джокович в четвертом круге US Open играл с испанцем Пабло-Карреньо Бустой. После проигранного гейма на своей подаче от досады он отшвырнул ракеткой мяч, даже не глядя на него. Мяч попал в лайнсвумен. Новак принес извинения, но главный арбитр дисквалифицировал серба. Несколькими геймами ранее Джокович уже запускал мяч в сторону ограждения.

Новак Джокович зол на теннис. Фото Global Look Press

Австралиец Ник Кирьос, который уже упоминался, тоже не избежал подобного наказания. В матче второго круга итальянского «мастерса» теннисист играл против норвежца Каспера Рууда. В третьем сете он проиграл свою подачу и от расстройства начал грубо высказываться, за что получил предупреждение. После Ник кинул ракетку, пнул бутылку и швырнул стул на середину корта. Потом начал ругаться со зрителями, в результате чего собрался и покинул корт. Арбитру пришлось дисквалифицировать Кирьоса.

В марте прошлого года Александр Зверев из Германии во время турнира в мексиканском Акапулько также в гневе напал на судейскую вышку, нанеся по ней четыре удара ракеткой и чуть не угодив по ноге судье. Итогом стала условная дисквалификация на восемь недель и штраф в 25 тысяч долларов.

Александру Звереву придется заменить ракетку. Фото Global Look Press

У Серены Уильямс немного другая история — она устроила истерику в полуфинальном матче US Open-2009. Та игра была против бельгийки Ким Клейстерс. Линейная судья засчитала заступ на второй подаче американки при счете 4:6, 5:6, 15:30. У соперницы Серены получился двойной матчбол. Теннисистка оказалась не согласна с таким решением и начала угрожать судье. Уильямс получила штрафное очко.

«Мелкие» штрафы за неспортивное поведение

Иногда после матчей теннисистам прилетают штрафы за некорректное поведение. Недавно на «мастерсе» в Мадриде Уго Гастон играл против Борны Чорича. Матч француз проиграл, но отметился «нестандартным» подходом. Француз выронил мяч из кармана, когда у его соперника был сетбол в первой партии. Таким образом он хотел создать помеху розыгрышу и переиграть очко.

Гастону выписали штраф в размере 144 тысячи долларов с учетом того, что в прошлом сезоне у него уже были подобные выходки. Интересно, что за весь 2023 год у него была только 121 тысяча призовых.

В недавнем матче в Риме Елена Остапенко предположительно обозвала свою соперницу Елену Рыбакину шлюхой. Об этом четвертой ракетке мира сообщил ее тренер Стефан Вуков: «Эй, она сказала тебе «шлюха». Она произнесла это прямо здесь передо мной, когда Елена не слышала. Я пообещал ей поговорить об этом позже».

Елена Остапенко недовольна игрой соперницы. Фото Reuters

После окончания матча Рыбакина подошла к судье и что-то ему сообщила. Ее слова не были слышны в трансляции, но, возможно, они касались как раз этого инцидента. Если это так, то Остапенко ждет штраф. Не первый в ее карьере, кстати. На Уимблдоне, например, Елена кинула бутылку, опрокинув стул, за что получила взыскание в 10 тысяч долларов. На такую же сумму были оштрафованы австралиец Ник Кирьос (за плевок в сторону болельщика) и грек Стефанос Циципас (за неспортивное поведение).

На Открытом чемпионате Австралии не обошелся без штрафа Даниил Медведев. Произошло это в прошлом году — Медведев суммарно выплатил 12 тысяч долларов. Четыре тысячи — за неприличный жест, восемь — за оскорбление судьи. Во время матча против Стефаноса Циципаса Даниил был недоволен тем, что отец его соперника постоянно подсказывал сыну с трибуны. Циципаса за коучинг во время игры оштрафовали на пять тысяч долларов. Так что штрафы — более привычный метод взысканий в теннисе. Учитывая размеры призовых, для спортсменов это практически ничто.