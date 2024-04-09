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Джокович вынес россиянина в Монако. Медведеву и Рублеву будет непросто

Джокович обыграл Сафиуллина во втором круге «мастерса» в Монте-Карло
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото AFP
Ноле одержал легкую победу над напарником Даниила.

Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 6:2

Джокович вышел на матч, первый для себя на этом турнире и вообще за последний месяц, с явной мыслью не затягивать свое пребывание на корте. Новак целенаправленно готовился к грунтовому сезону и в Монте-Карло приехал ставить на место молодых — по его собственным словам, пока он может это делать, он готов продолжать карьеру. Сафиуллин же в 2024 году задержаться толком ни на одном турнире не смог — то жребий сводил с мощным Циципасом, то сам был не готов. В этом году, правда, титулов нет и у Ноле.

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Разгром на задней

Борьбы в этом матче не ожидалось и как таковой не получилось. Нельзя сказать, что Роман «сливал» матч или много ошибался, — просто Новак лучше чувствовал корт и выходил победителем практически из всех дуэлей на задней линии. Там, где Сафиуллин форхендом удобно бил под руку Джоковичу, тот в ответ идеально попадал в угол и финализировал розыгрыш. Вот и все объяснение его легкой победы. В придачу у Сафиуллина не шла подача. Первая — так вообще. 41 процент за первую партию — совсем не та цифра, с которой можно хоть как-то доползти до тай-брейка. Наверное, свою роль сыграл и утренний дождь — к покрытию серб адаптировался сразу и лучше.

А когда выходишь на матч против Джоковича, нужно попадать все и даже больше. Россиянину удавались отдельные розыгрыши — например, очень комично выглядели вторые подачи Сафиуллина в районе 130 км/ч. Джокович настолько не ожидал такой низкой скорости, что несколько раз не смог ее взять. Иногда Сафиуллин мощно отвечал, находил варианты в противоход. Но в целом чтение игры у 1-й и 41-й ракеток мира на разных уровнях.

Полное ощущение, что Джокович, если бы захотел, расправился бы с соперником еще быстрее. А так 6:1, 6:2 за 1 час 11 минут на глазах у пилота «Мерседес» Джорджа Расселла, который со скучающим видом спрашивал у вокруг сидевших людей, то ли как считают очки, то ли как поменьше вылетать с трассы.

— Я очень доволен, — сказал Джокович после матча. — Даже в тех геймах, которые я проигрывал, у меня были брейк-пойнты. Отличный первый матч на старте грунтового сезона. В нем всегда были то подъемы, то спады. В прошлом году я также хорошо стартовал на этом турнире, но проиграл второй матч, поэтому надеюсь сохранить этот ритм. Завтра у меня целый день тренировок, и я надеюсь выйти на поле через несколько дней с таким же настроем и качеством игры.

Теннисисты Роман Сафиуллин и Новак Джокович
Роман Сафиуллин и Новак Джокович.
Фото AFP

Сафиуллин борется за Олимпиаду

С турнира, кстати, перед его началом снялся Карлос Алькарас, так что на одного фаворита стало меньше. Это шанс и для Медведева с Рублевым. Но кажется, Джокович и Синнер, с которыми наверняка придется встретиться на пути к финалу, выглядят на данный момент увереннее. По сетке Рублев находится в половине Джоковича, Медведев и Хачанов могут попасть к Синнеру. У Андрея первая игра — с австралийцем Алексеем Попыриным, у Медведева — с победителем пары Монфис/Вукич.

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Между тем у Сафиуллина с точки зрения олимпийских перспектив серьезная борьба — за попадание в Париж. От России, если все образуется, в каждом из одиночных разрядов будут выступать по четыре спортсмена. Трое очевидны — это Медведев, Рублев и Хачанов, а вот между Сафиуллиным и Карацевым всего 16 рейтинговых очков и две позиции в списке АТР. И хотя Сафиуллин выглядит перспективным партнером Медведева в паре, до дедлайна 10 июня еще есть время, и ничего тут не гарантировано.

Что точно гарантировано — отдых перед следующим турниром.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Новак Джокович
Роман Сафиуллин
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