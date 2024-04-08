Медведев идет по стопам Шараповой? Лидеры российского тенниса начинают грунтовый сезон в Монте-Карло

Андрей Рублев будет защищать на «мастерсе» свой прошлогодний титул.

Высокий грунтовый сезон в ATP-туре стартовал «мастерсом» в Монте-Карло, где собралась вся мировая теннисная элита, пусть и без «бонуса» в виде все еще травмированного испанца Рафаэля Надаля. Главные российские надежды, само собой, связаны с четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым, прошлогодним чемпионом этого турнира Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.

Подготовка к Олимпиаде?

В свое время Мария Шарапова говорила, что чувствует себя на грунтовых кортах как «корова на льду», но во второй половине карьеры дважды выиграла «Ролан Гаррос». Кто знает, может, и с Медведевым в последнее время происходит эта теннисная трансформация? По крайней мере, предпосылки для этого есть, прошлый сезон на земляном покрытии стал для него самым успешным. Да, на «Ролан Гаррос» он неожиданно вылетел в первом круге, зато не только добрался до четвертьфинала в Монте-Карло, но и сенсационно завоевал свой дебютный грунтовый титул не где-нибудь, а на «мастерсе» в Риме.

Кстати, после той победы Даниил, несмотря на обилие полуфиналов и даже финалов, турниры на уровне ATP вообще не выигрывал. Но старается особо не зацикливаться на этом. «На грунте я буду играть в Монте-Карло, Риме, Мадриде и на «Ролан Гаррос». Возможно, там будет сложно выиграть титул. Если бы я играл десять турниров ATP 250 в год, то, наверное, смог бы завоевать несколько. Нельзя быть слишком уверенным в себе, но я наверняка смог бы. Но я стараюсь играть на лучших турнирах в мире», — заявил он на пресс-конференции в Майами.

Что ж, в расписании на вторую половину весны у Медведева только три «мастерса» и «Ролан Гаррос», в нем не нашлось даже место на ATP 500 в Барселоне. Но Даниил вообще в нынешнем сезоне, образно выражаясь, не разменивается по мелочам — он сыграл в 2024 году за три с лишним месяца только четыре турнира, дойдя до финалов на Australian Open и в Индиан-Уэллсе и полуфиналов в Майами и Дубае. И будет очень здорово, если он и на грунте продолжит добираться как минимум до полуфинальной стадии.

Кстати, в Монте-Карло Даниил уже успел сыграть и даже проиграть. Правда, не в одиночке, а в паре. В матче первого раунда вместе с Романом Сафиуллиным они уступили в российском дерби Рублеву и Хачанову 6:7, 2:6. Для Медведева игра в паре — очень необычна. В последний раз он выходил на корт в матчах парного разряда в июне 2022-го на травяном турнире в Галле, а последняя его парная победа датирована январем 2022 года. Причем тогда на ATP Cup в Сиднее Даниил «зажигал» как раз в дуэте с Сафиуллиным — ребята выиграли три встречи из четырех. Весьма вероятно, что нынешняя парная комбинация создана с прицелом на Олимпийские игры в Париже, где Медведев не прочь сыграть не только в одиночке. Они, напомним, также пройдут на грунте, на тех же кортах, что и «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев. Фото AFP

Нервы под контролем?

Но понятно, что куда больше Даниил сконцентрирован на одиночной игре. В прошлом сезоне в третьем круге в Монте-Карло он выиграл у Александра Зверева из Германии скандальный матч, который стал стержневым в эпизоде сериала «Брейк-пойнт» от Netflix, но на следующий день на усталости уступил датчанину Хольгеру Руне. На сей раз на «мастерсе» в Княжестве Монако собрались все сильнейшие, в сетке присутствуют 14 лучших на сегодня теннисистов мира.

Причем не сказать, что Медведеву сильно повезло с жеребьевкой — начнет он матчем с лучшим в паре француз Гаэль Монфис/австралиец Джордан Томпсон. Затем в третьем круге может сыграть с Хачановым, британцем Кэмероном Норри или аргентинцем Франсиско Серундоло, а в четвертьфинале — опять-таки со Зверевым или с мастером игры на грунте, двукратным чемпионом Монте-Карло Стефаносом Циципасом из Греции. Кроме того, в его половине сетки находится лидер чемпионской гонки итальянец Янник Синнер, с которым россиянин, как в Майами, может встретиться на стадии полуфинала. Конечно, на грунте Синнер не столь хорош, как на харде, но до возможного сражения в полуфинале обоим еще надо дойти.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Прошлогодний чемпион Монте-Карло Рублев (в финале он тогда, напомним, переиграл Руне, отыгравшись с 1:4 в решающем сете) переживает нынче не лучшие теннисные времена. С полуфинала турнира в Дубае против Александра Бублика из Казахстана его сняли за агрессивные высказывания в адрес судьи, а в Индиан-Уэллсе и Майами он суммарно выиграл лишь один матч. Хотя на своем самом любимом грунтовом покрытии Андрей вполне способен перезагрузиться.

«В Индиан-Уэллсе я был так сконцентрирован на контроле своих движений, что полностью в этом застрял. У меня не было энергии и сил. А в Майами я буквально взорвался — не мог контролировать себя, свои действия, свои нервы. Чувствовал себя будто парализованным, просто не мог пошевелиться. Возможно, в моей памяти осталось произошедшее в Дубае», — цитирует Рублева Tennis365.com. По словам российского теннисиста, сейчас он чувствует себя лучше, поэтому определенный повод для оптимизма есть.

Уже в третьем круге Андрей может выйти на австралийца Алекса де Минаура, а в четвертьфинале — на лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. Хотя игра знаменитого серба, который во втором круге может сыграть с Сафиуллиным, в начале нынешнего сезона не впечатляла. Также в верхней части сетки расположились испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и поляк Хуберт Хуркач.