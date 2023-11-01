Отыграл шесть матчболов, но запорол решающий тай-брейк. Медведев покидает Париж под свист фанатов

Даниил стал очередной жертвой разыгравшегося Григора Димитрова.

АТР 1000. Париж (Франция)

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)

Даниил Медведев проиграл матч-триллер Григор Димитрову. Россиянин без шансов уступил первую партию, создал себе кучу проблем во второй, но все же сравнял счет, а в третьем сете сражался как лев, но сил на тай-брейк уже не хватило. Прежде всего моральных. Помимо соперника Даниилу пришлось повоевать со зрителями. Матч даже пришлось прервать на 10 минут. Медведев отказывался играть, пока трибуны не перестанут свистеть на его подаче.

Ужасное начало

Димитров проводит сильную концовку сезона. На азиатской серии он дошел до полуфинала в Чэнду (уступил будущему победителю Александру Звереву), затем прошел Хольгера Руне на China Open (в четвертьфинале в трех сетах уступил Яннику Синнеру), а в полуфинале «мастерса» в Шанхае уступил в напряженной встрече Андрею Рублеву (до этого выбив из борьбы Карлоса Алькараса и Карена Хачанова). В Вене Григора во втором круге остановил Медведев. Это был непростой трехсетовый матч, первую партию в котором забрал болгарский теннисист. Во втором сете Даниил заиграл куда чище, снизив количество невынужденных ошибок в несколько раз. Не сказать, что Димитров играл плохо, но с таким Медведевым справиться было почти невозможно. В решающей партии шла равная борьба (4:4), но в концовке Даниил дожал ветерана.

И вот жребий снова свел их на этой же стадии в Париже. Димитров уже успел сыграть в Берси один матч, победив в первом круге Лоренцо Музетти. В прошлом сезоне Григор дошел до четвертого круга этого «мастера» (в 1/8 финала взял всего четыре гейма у Алькараса), а его лучший результат на парижских кортах — это полуфинал. Даниил, выигравший здесь титул три года назад, в прошлом сезоне обидно проиграл Алексу де Минауру во втором круге. Ему не надо было защищать рейтинговые очки.

Казалось, что этот фактор поможет россиянину действовать более раскрепощенно, но впечатляющая форма Димитрова и накопившая усталость после тяжелого турнира в Австрии дали о себе знать. В первой партии Медведев не был похож сам на себя, допуская одну невынужденную ошибку за другой. Григор выиграл шесть стартовых розыгрышей, а спустя 10 минут уже вел 3:0. Даниил с трудом размочил счет, но потом и неожиданно сделал обратный брейк. Димитров помог двойной ошибкой и неуверенными ударами с задней линии. Однако болгарин тут же вернул себе преимущество, очень легко второй раз взяв подачу третьей ракетки мира (4:2). После этого Димитров без особого труда довел дело до победы в первом сете, при этом на счету Медведева не было ни одного виннерса. Жиль Сервара явно не ожидал такой игры от своего подопечного, всякий раз закрывая лицо, когда операторы выхватывали его крупный план.

Даниил Медведев и Григор Димитров. Фото Reuters

Свист и ошибки

На вторую партию вышел совершенно другой Медведев. Даниил был гораздо острее и надежнее при обмене ударами, старался как можно чаще играть под бэкхенд соперника. И в шестом гейме это принесло успех. Россиянин заработал первый брейк-пойнт в сете и сразу же его реализовал. Григор попросил повтор, но мяч был в приличном ауте. На своей подаче Даниил закрепил успех (5:2). Показалось, что в игре наступил перелом и вот-вот счет по партиям станет равным, однако после седьмого гейма сет продолжался еще 45 минут.

В девятом гейме Димитров сделал обратный брейк, а затем и сравнял счет (5:5). Это произошло буквально за несколько минут. Минутная потеря концентрации вкупе с мощной игрой болгарина. В этот момент болельщики, которые очень мощно поддерживали Григора, буквально обезумели от счастья. Когда Медведев вышел подавать в 11-м гейме, то зрители встретили его неодобрительным гулом и свистом. Даниил подлил масла в огонь, приложил палец к губам. Судья на вышке попытался успокоить зрителей, но это не помогло. Тогда Медведев отказался играть, пока трибуны не затихнут, и сел на скамейку, переговариваясь с судьей. «Не хотят, чтобы играл, тогда я не буду, — сказал Медведев. — Там кто-то свистит, я прекращаю играть».

Когда свист стих, Медведев вернулся на корт. Обеспечил себе тай-брейк, а в 12-м гейме получил три сетбола (40:0), но соперник их отыграл. На «ровно» у Даниила было еще два сетбола. Однако Димитров поймал кураж, доставая сумасшедшие мячи на задней линии и добегал до всех укороченных. В итоге он все-таки перевел игру на тай-брейк, но там Даниил был сильнее. При счете 6:4 он сделал рискованный перевод по линии и попал.

В тот момент сложилось впечатление, что это решающий момент встречи, но все самое интересное было впереди. У Даниила наконец-то стали проходить эйсы, но в шестом гейме он еще раз отдал свою подачу. Отыграл два брейк-пойнта, но на «ровно» Димитрову удались два фантастических удара по линии (4:2). Седьмой гейм Григор выиграл под ноль, а Медведеву пришлось заменить ракетку (5:2). Зрители уже приготовились праздновать победу андердога. Особенно когда он повел 40:15 в девятом гейме.

Но Даниил отыграл два матчбола, а затем еще два на «ровно». И сделал брейк, изматывая соперника излюбленными затяжными розыгрышами с задней линии. Вскоре россиянин сравнял счет (5:5), но спокойно дойти до тай-брейка не получилось. На своей подаче Даниила вновь стали преследовать ошибки. Димитров заработал еще два матчбола, но снова их не реализовал. Даниил сравнял счет эйсом. Казалось бы, отличная отправная точка, чтобы здорово провести вторую укороченную партию. Однако на этот раз на тай-брейке властвовал Димитров. Очень быстро он повел 5:0, чередуя гениальные розыгрыши с ошибками соперника, а после смены сторон все же забрал этот матч.

Для Димитрова это десятая победа над представителем топ-3. Медведев же теперь сможет спокойно подготовиться к ATP Finals.