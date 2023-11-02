«Я просто смотрел на ноготь». Почему Медведев иногда показывает публике средний палец?

Даниил не справился с эмоциями после поражения от Григора Димитрова в Париже, но это типично для него.

Даниил Медведев не просто проиграл свой стартовый матч на «мастерсе» в Париже, он влип в очередной скандал. Мало того, что российский теннисист ругался с публикой и ломал ракетки по ходу встречи с Григором Димитровым, он еще и после поражения показал французским болельщикам в «Берси» средний палец. Что, естественно, вызвало реакцию общественности, несмотря на юмористические комментарии по этому поводу самого Даниила.

Заряжается негативной энергией?

Неприятный эпизод произошел, когда Медведев уходил с корта в подтрибунное помещение. Причем ему пришлось это делать под уханье трибун. Сразу надо сказать, что публика на «мастерсе» в «Берси» весьма своеобразная. Если ей кто не по нраву или хочется поболеть за француза, то она будет давить, гудеть, шуметь, буквально морально уничтожать выбранную жертву. Понятно, что далеко не все из болельщиков настолько кровожадны, но все же атмосфера на теннисном стадионе в столице Франции совсем не похожа на привычную теннисную, она ближе к футбольной. Причем даже на «Ролан Гаррос» в том же Париже все интеллигентнее, пусть тоже случается всякое.

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Медведева публика гнобила на протяжении всей встречи с Димитровым. И россиянин отвечал взаимностью — всем своим видам выражал неудовольствие. Отказывался вводить мяч в игру из-за шума перед подачами. «Они не хотят, чтобы я играл, так что я и не буду. Кто-то постоянно свистит, так что я подожду», — говорил он арбитру на вышке. В третьем сете после проигранной своей подачи Даниил и вовсе не выдержал — разбил о корт ракетку, причем продолжил играть даже треснутым орудием труда. И естественно, получил новую порцию свиста в свой адрес. А после поражения на тай-брейке решающей партии еще раз подвергся обструкции. После чего и ответил неприличным жестом.

«Средний палец? О нет, я просто смотрел на ноготь в этом ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?» — в своем стиле прокомментировал Медведев данный эпизод. Конечно, остроумно, но все равно резонанс получился большим. Многие болельщики в социальных сетях даже начали задаваться вопросом: а что бы было, поступи так не Медведев, а серб Новак Джокович? Конечно, серб также порой неидеален в общении с публикой, но все же Даниил его превосходит. Он всегда отвечает на хейт — жестко, порой грубо. И ему абсолютно наплевать, что будет дальше. Напротив, порой он словно заряжается негативной энергией. Вот и сейчас он едва не вытащил матч против Димитрова. Так что такая, с позволения сказать, коммуникация со зрителями, вплоть до среднего пальца — не влияет на его игру в худшую сторону. Хотя он сам много работал с психологом и признает, что надо быть сдержаннее.

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Вспоминая US Open

Все это заставило вспомнить эпизод в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США 2019 года, когда Медведев также показал средний палец (пусть и прижатый к щеке) публике в матче третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса. Тогда началось его противостояние с нью-йоркскими болельщиками, которое завершилось примирением только после финала, проигранного Даниилом в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю. Вообще россиянин регулярно ругается с болельщиками, в том числе на «Больших шлемах». Такой вот «плохой парень» современного тенниса.

На парижском «мастерсе» примирения ждать придется как минимум год, да и то не факт, что оно случится. Хотя сам россиянин много лет жил и тренировался во Франции, прекрасно знает язык и культуру, он почему-то не пришелся по душе парижской публике. А значит, наверняка будут новые провокации, резкие ответы Медведева и так далее и тому подобное.

«У меня много друзей-французов. Похоже, им не очень нравится этот турнир, возможно, на то есть причина. Здесь я лучше играю, когда нет зрителей», — заявил Даниил. И результаты это подтверждают — единственный титул на парижском «мастерсе» россиянин завоевал в ковидный 2020 год, когда при пустых трибунах обыграл в финале Александра Зверева из Германии. Кстати, сразу после этого он выиграл и итоговый турнир ATP, проходящий без зрителей. Так что в камерной обстановке россиянину играть сподручнее, особенно на таких проблемных с точки зрения поведения болельщиков турнирах. Но Медведев — это теннисист, умеющий не только раздражать, но и влюблять в себя публику. И кто знает, может «Берси» еще будет устраивать ему овации?

«Ничего не имею против этих зрителей. Просто иногда отношения не складываются, и я надеюсь, что это изменится. Ведь я вернусь. Постараюсь показать более высокий уровень тенниса, выдать свой максимум. Так и удается добиться поддержки зрителей», — считает Даниил.