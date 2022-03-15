«Я хочу быть на вершине долгое время». Медведев собирается снова обойти Джоковича

Российский теннисист провел три недели в статусе первой ракетки мира.

«Большое давление и большая мотивация»

Даниил Медведев возвращает Новаку Джоковичу лидерство в рейтинге ATP. Россиянин постарается снова потеснить серба, который был первым рекордную 361 неделю и теперь увеличит этот срок без участия в двух подряд американских турнирах серии «Мастерс». Ближайший шанс — в Майами (с 23 марта по 3 апреля).

26-летний Медведев впервые поднялся на первое место рейтинга в понедельник, 28 февраля. Статус первой ракетки Даниил гарантировал 24 февраля после того, как Джокович неожиданно уступил Иржи Веселы на турнире в Дубае. Россиянин принимал поздравления в Акапулько, где в четвертьфинале победил японца Йосихито Нисиоку и не использовал шанс на реванш при новой встрече с Рафаэлем Надалем после эпичного финала Australian Open. Тогда же он сказал, что продолжает осваивать опыт «Большой тройки» — Джоковича, Надаля и Роджера Федерера, а также четвертого из величайших игроков современности — Энди Маррея.

Медведев стал 27-м теннисистом в истории, кто достиг первой позиции в рейтинге ATP. И вдобавок — самым высоким из них (198 см). Даниил оказался первым лидером рейтинга не из «Большой четверки» с тех пор, как №1 в 2004 году был Энди Роддик. И третьим россиянином в списке избранных после Евгения Кафельникова (был №1 шесть недель) и Марата Сафина (лидировал в сумме девять недель).

«Думаю, это большое давление, но в то же время и большая мотивация. Постараюсь сделать все возможное. И это одинаково для каждого турнира, ты стремишься набрать максимальное количество очков», — сказал Медведев перед дебютом в новом качестве на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. При этом Даниил поблагодарил всех за поздравления: «Я мечтал достичь этой цели в юности, а в последнее время она становилась все более и более реальной».

Даниил Медведев на турнире в Акапулько 24 февраля. Фото Reuters

«То, о чем я всегда мечтал и к чему стремился»

Медведев выиграл первый матч в статусе лидера мирового рейтинга у чеха Томаша Махача. Вдобавок эта игра стала первой для него в нейтральном статусе с учетом установленных ограничений для российских теннисистов. В матче второго круга первая ракетка мира взял верх в двух сетах — 6:3, 6:2 за 1 час и 10 минут. Даниил действовал собранно и спокойно, а после игры поблагодарил зрителей.

«Было приятно. Я получил хороший прием от публики. Понравилось, как я играл. Старался бороться за каждый мяч, потому что порой первые матчи могут быть по-настоящему тяжелыми. Доволен тем, как все прошло сегодня», — сказал Медведев на вопрос о том, как он оценивает свой дебютный матч в качестве лидера рейтинга.

Даниил также заметил, что ощутил реальность своего статуса, и выделил главное: «На самом деле я даже интересовался, как это чувствовали другие парни, потому что, наверное, каждый испытывал разные эмоции, ведь все разные. Для меня это прекрасное чувство. То, о чем я всегда мечтал и к чему стремился. В то же время я хочу играть лучше и постараться выигрывать больше. К примеру, если говорить об Australian Open: определенно я хотел выиграть, был очень близок, но не смог это сделать. И я думаю: окей, если у меня будет еще один такой шанс, я должен быть лучше и сильнее. Чем больше турниров ты выиграешь, тем больше очков наберешь и тем выше шансы остаться №1 на большее число недель и долгое время. Вот что для меня важнее всего. Обычно стараюсь не думать слишком много о прошлом, больше о будущем и настоящем. И поэтому иногда думаю, что, может быть, не так уж хорошо даже пытаться осознать, чего ты добился».

Медведев подтвердил, что слышал о необходимости дойти до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе для сохранения первого места, но это не оказывает на него дополнительного давления, он и так старается побеждать непростых соперников. Даниил отдельно заметил: теннис прекрасен тем, что каждую неделю и каждый сезон в нем новая история, а потому при хороших игре и стабильных результатах не стоит зацикливаться на рейтинге как таковом.

На той же пресс-конференции Медведев ответил на вопрос, может ли он аргументировать справедливость допуска российских теннисистов: «Это определенно не мне решать. Я следую правилам. Я не могу сделать что-то еще. Прямо сейчас правила таковы, что мы можем выступать под нейтральным флагом. Да, я хочу играть в моем любимом виде спорта. Пока у меня будет шанс делать это, я собираюсь играть для болельщиков, других людей и для самого себя, конечно же. Также считаю, что теннис — очень индивидуальный вид спорта, а пока мы больше видели (отстранения) национальных команд или в некоторых командных видах. Да, пока у меня будет шанс, я буду играть. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация».

Даниил Медведев (справа) и Гаэль Монфис после матча в Индиан-Уэллсе 14 марта. Фото AFP

«Лучше быть №1 одну неделю или никогда не добраться до этого?»

Медведев не смог задержаться в одновременно симпатичном и неудобном для себя Индиан-Уэллсе. В третьем круге он уступил Гаэлю Монфису, упустив инициативу в ставшем ключевым втором сете и выместив злобу за поражение на ракетке — 6:4, 3:6, 1:6. Россиянин потерял ритм и назвал свою игру не лучшей, но отдал должное французу. И в очередной раз сказал: ему непросто даются выступление на необычном турнире в американской пустыне, в ее воздухе никак не получается ни активно входить в корт, ни вытягивать игру фирменной защитой. А давление от статуса №1 в мире вовсе не причина.

«Определенно дело не в давлении. Я думал, что это может дать мне больше мотивации, что ж, она у меня была. Просто я не нашел мой лучший теннис. Что ж, теперь я знаю, что потеряю (первое место), и у меня есть Майами, чтобы вернуть его. Обычно в Майами я чувствую себя немного лучше в плане тенниса, так что постараюсь хорошо выступить там. Знаете, я всегда говорю: когда играю в свой лучший теннис, мой хороший теннис, меня на самом деле сложно обыграть. Но что самое сложно в теннисе — повторять это раз за разом. Вот в чем «Большая тройка» просто невероятна: вне зависимости от условий и покрытия они всегда выигрывают турниры или сумасшедшие матчи. Да, мне нужно постараться быть лучше», — сказал Медведев.

Даниил также ответил на вопрос, насколько важно ему закрепиться на первом месте рейтинга, а не быть лидером недолго, как Патрик Рафтер и Карлос Мойя (одна и две недели соответственно): «Что ж, конечно же, я хочу быть на вершине долгое время, выиграть много «Шлемов» и оставаться там как можно больше недель. Никогда не знаешь, как повернет твоя карьера. Я хочу постараться быть лучше, чем сейчас — может, лучше бороться или что еще. Так что вопрос, лучше быть №1, скажем, одну неделю в своей жизни или никогда не добраться до этого? Знаете, я считаю, что все же лучше хотя бы прикоснуться к этому. Так что буду стараться изо всех сил на тренировках, в матчах, на «Большом шлеме», в «Мастерсах» добиваться побед, выиграть как можно больше турниров и набрать как можно больше очков, попытаюсь быть №1 как можно дольше. И если этого не случится, что ж, думаю, все то же самое. Так же и топ-100 или топ-10 — кто-то остается здесь долго, кто-то нет. И добиться такого достижения в карьере — это определенно хорошо. А когда мы говорим о таких парнях, как Рафтер или Мойя, мы называем их экс-первыми ракетками, хотя я, например, даже не знаю, сколько недель они ими были. И если не скажете мне, могу ответить, что они были год или около того. Так что так, да».

В ближайший понедельник, 21 марта, Джокович вернется на первое место рейтинга ATP. Медведев может во второй раз в карьере потеснить серба и быстро вернуться на вершину в случае выхода в полуфинал «Мастерса» в Майами.