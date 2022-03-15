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«Вся борьба Медведева и Джоковича еще впереди». Когда Даниил сможет вернуть лидерство в рейтинге?

Борис Собкин считает, что Даниил Медведев далек от лучших кондиций
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Теннисный эксперт Борис Собкин считает, что Монфис — неудобный соперник для россиянина, кроме того, сам Даниил далек от лучших кондиций.

Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира, которое он удерживал три недели. В будущий понедельник Новак Джокович обойдет россиянина на 55 очков, но уже на «Мастерсе» в Майами Даниил сможет вернуться на вершину. Для этого ему потребуется набрать больше 240 очков, а именно — выйти в полуфинал «мастерса» на восточном побережье США (360 очков на турнире ATP-1000). Перспективы чемпиона US Open-2021 и его соперничество с великим сербом «СЭ» обсудил с заслуженным тренером России, многолетним наставником Михаила Южного Борисом Собкиным. Также специалист объяснил последние неудачи Аслана Карацева (шесть поражений в последних семи матчах) и уверенную игру представителя Казахстана Александра Бублика.

Даниил Медведев. Медведев оступился в Индиан-Уэллсе. Даниил лишился титула первой ракетки мира

Медведев

Я бы не стал драматизировать после поражения от Монфиса. Играть все турниры стабильно хорошо — невозможно. У всех игроков, включая самых топовых, бывают периоды, когда они играют хуже. Поэтому думать о том, что Медведев будет легко всех обыгрывать даже на любимом харде — не стоит. Такого не бывает. Если же говорить про конкретный матч, то Гаэль действовал очень сильно. В целом он проводит приличный сезон и его можно с уверенностью назвать неудобным соперником для Дани. С ним надо играть очень правильно в данный конкретный день.

Да и сам Даня сказал, что сейчас находится не в лучших кондициях. Плюс условия в Индиан-Уэллс очень непростые. Его хоть и называют теннисным раем, но для игроков это отнюдь не рай. Сухость воздуха, сильный ветер, порой бывает довольно холодно. К тому же условия постоянно меняются. На каких-то кортах обновляют покрытия, на каких-то нет. Поэтому в понедельник ты можешь сыграть на корте с одним отскоком, во вторник — с абсолютно другим. То есть существует множество факторов, которыми можно объяснить эту неудачу. Для меня это не событие из ряда вон.

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Понятно, что шуму добавляет то, что Даниил был первой ракеткой мира, а в конце недели потеряет этот статус. С другой стороны, очков у Медведева и Джоковича примерно одинаково. В этом смысле вся борьба впереди. Это как бег на марафонской дистанции, когда сначала один фаворит выходит немного вперед, затем второй.

Даня может вернуть себе лидерство в рейтинге в Майами, а может и не вернуть. Дальше начнется грунтовый сезон. Если он поменяет свое отношение к этому покрытию, то это одна ситуация. Если нет, то и земля с ним будет недружественна.

Гаэль Монфис и Даниил Медведев после матча. Фото AFP
Гаэль Монфис и Даниил Медведев после матча.
Фото AFP

Карацев

В конце прошлого года я говорил, что Аслана ждет тяжелый сезон. В комментариях меня заклевали, но, увы, все складывается именно так. На это есть объективные причины. Во-первых, это синдром второго сезона. Его игру хорошо изучили, а в туре есть много теннисистов, которые очень хорошо играют за счет чужой силы. Во-вторых, расставание с тренером. После Егора Яцыка он решил посотрудничать с испанцем Габриэлем Трухильо-Солером. Видимо, он не подошел. Сейчас он пробует с Яном Де Виттом. Если эти поиски затянутся, то ничего хорошего не будет. В-третьих, его игра идет хорошо, когда мощь сочетается с попаданием в корт. Мощь никуда не делась, но процент попадания сильно упал. Так что количество дестабилизирующих факторов уже подходит к критической массе.

Ситуация непростая, и надо иметь четкую стратегию, как из нее выходить. А каждый новый тренер, который приходит, сначала должен понять, с кем он работает. На это уходит время, а за этот период может случиться множество неудач. Мне очень жаль Аслана, и я надеюсь, что он все это преодолеет. Хорошо к нему отношусь, но стараюсь смотреть на картину объективно.

Аслан Карацев. Фото Reuters
Аслан Карацев.
Фото Reuters

Бублик

Тот факт, что Саша обыграл Маррея, не сенсация. А вот его победа над Руудом в квалификации Кубка Дэвиса — это действительно серьезно. Бублик показал другой уровень игры. Если его средний уровень удастся поднять или близко подвести к тому, что было с норвежцем, то будут и другие результаты. Все это происходит не просто так. Он проделывает огромный объем работы. Талант есть у многих, но без постоянной работы над собой добиваться стабильности невозможно.

Теннис
Александр Бублик
Аслан Карацев
Борис Собкин
Гаэль Монфис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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