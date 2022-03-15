«Вся борьба Медведева и Джоковича еще впереди». Когда Даниил сможет вернуть лидерство в рейтинге?

Теннисный эксперт Борис Собкин считает, что Монфис — неудобный соперник для россиянина, кроме того, сам Даниил далек от лучших кондиций.

Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира, которое он удерживал три недели. В будущий понедельник Новак Джокович обойдет россиянина на 55 очков, но уже на «Мастерсе» в Майами Даниил сможет вернуться на вершину. Для этого ему потребуется набрать больше 240 очков, а именно — выйти в полуфинал «мастерса» на восточном побережье США (360 очков на турнире ATP -1000). Перспективы чемпиона US Open -2021 и его соперничество с великим сербом «СЭ» обсудил с заслуженным тренером России, многолетним наставником Михаила Южного Борисом Собкиным. Также специалист объяснил последние неудачи Аслана Карацева (шесть поражений в последних семи матчах) и уверенную игру представителя Казахстана Александра Бублика.

Медведев

Я бы не стал драматизировать после поражения от Монфиса. Играть все турниры стабильно хорошо — невозможно. У всех игроков, включая самых топовых, бывают периоды, когда они играют хуже. Поэтому думать о том, что Медведев будет легко всех обыгрывать даже на любимом харде — не стоит. Такого не бывает. Если же говорить про конкретный матч, то Гаэль действовал очень сильно. В целом он проводит приличный сезон и его можно с уверенностью назвать неудобным соперником для Дани. С ним надо играть очень правильно в данный конкретный день.

Да и сам Даня сказал, что сейчас находится не в лучших кондициях. Плюс условия в Индиан-Уэллс очень непростые. Его хоть и называют теннисным раем, но для игроков это отнюдь не рай. Сухость воздуха, сильный ветер, порой бывает довольно холодно. К тому же условия постоянно меняются. На каких-то кортах обновляют покрытия, на каких-то нет. Поэтому в понедельник ты можешь сыграть на корте с одним отскоком, во вторник — с абсолютно другим. То есть существует множество факторов, которыми можно объяснить эту неудачу. Для меня это не событие из ряда вон.

Понятно, что шуму добавляет то, что Даниил был первой ракеткой мира, а в конце недели потеряет этот статус. С другой стороны, очков у Медведева и Джоковича примерно одинаково. В этом смысле вся борьба впереди. Это как бег на марафонской дистанции, когда сначала один фаворит выходит немного вперед, затем второй.

Даня может вернуть себе лидерство в рейтинге в Майами, а может и не вернуть. Дальше начнется грунтовый сезон. Если он поменяет свое отношение к этому покрытию, то это одна ситуация. Если нет, то и земля с ним будет недружественна.

Гаэль Монфис и Даниил Медведев после матча. Фото AFP

Карацев

В конце прошлого года я говорил, что Аслана ждет тяжелый сезон. В комментариях меня заклевали, но, увы, все складывается именно так. На это есть объективные причины. Во-первых, это синдром второго сезона. Его игру хорошо изучили, а в туре есть много теннисистов, которые очень хорошо играют за счет чужой силы. Во-вторых, расставание с тренером. После Егора Яцыка он решил посотрудничать с испанцем Габриэлем Трухильо-Солером. Видимо, он не подошел. Сейчас он пробует с Яном Де Виттом. Если эти поиски затянутся, то ничего хорошего не будет. В-третьих, его игра идет хорошо, когда мощь сочетается с попаданием в корт. Мощь никуда не делась, но процент попадания сильно упал. Так что количество дестабилизирующих факторов уже подходит к критической массе.

Ситуация непростая, и надо иметь четкую стратегию, как из нее выходить. А каждый новый тренер, который приходит, сначала должен понять, с кем он работает. На это уходит время, а за этот период может случиться множество неудач. Мне очень жаль Аслана, и я надеюсь, что он все это преодолеет. Хорошо к нему отношусь, но стараюсь смотреть на картину объективно.

Аслан Карацев. Фото Reuters

Бублик