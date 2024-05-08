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Тарпищев считает, что Медведев может надолго выбыть из-за травмы

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что четвертая ракетка мира Даниил Медведев может на длительный срок выбыть из строя из-за травмы, полученной на турнире ATP 1000 в Мадриде.

«Медведев хорошо играл в Мадриде, и я думал, что он будет в финале. К сожалению, он получил травму. Надеюсь, все обойдется, но если травма серьезная — приводящая, — это надолго. Надо смотреть на глубину повреждения», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четверг, 2 мая, Медведев снялся с четвертьфинального матча против чеха Иржи Легечки после первого сета.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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