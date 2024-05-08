Берреттини снялся с «мастерса» в Риме

Итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с «мастерса» в Риме.

В первом круге итальянец должен был сыграть со Стефано Наполитано. Место Берреттини в сетке займет американец Джеффри Вольф.

«Я не смогу сыграть, я уже перепробовал все. Но я не готов соревноваться. В случае участия в турнире я мог себе навредить и рисковал вообще перестать играть. С тяжелым сердцем мне пришлось принять правильное решение. Кажется, что такое уже было. Не хотелось говорить о таком в соцсетях, потому что я дома. Надеюсь, что 2025-й будет хорошим годом», — написал Берреттини в своих соцсетях.

«Мастерс» в Риме (Италия) проходит с 8 по 19 мая.