За выход в четвертьфинал Андрей поборется с поляком Хубертом Хуркачем.

Индиан-Уэллс. Мужчины. Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Фрэнсис Тиафо (США, 28) — 6:3, 6:4

Несмотря на долгую раскачку на старте сезона, в последние несколько недель Андрей Рублев играет выше всяких похвал: два титула и стабильная игра (что для него, возможно, даже важнее). В четвертом круге Индиан-Уэллса он одержал уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в двух сетах (6:3, 6:4). Это 11-й матч подряд, выигранный 24-летним россиянином. В следующем раунде его ждет поляк Хуберт Хуркач, с которым они уже недавно играли — Рублев тогда победил.

Эмоциональная стабильность

Сезон 2022 года для Фрэнсиса Тиафо оказался довольно разочаровывающим. После поражений в первом раунде на двух турнирах ATP 250 в Аделаиде он выиграл свой первый матч в году на Открытом чемпионате Австралии по теннису, а чуть позже сразу проиграл во втором раунде соотечественнику Тейлору Фрицу. В начале февраля Тиафо объявил о перерыве в теннисе, чтобы оправиться от травмы локтя. Выступление в Индиан-Уэллсе стало его неким камбэком.

Что касается самого матча третьего круга, то начался он для Тиафо многообещающе — Рублев проиграл свою подачу в первом же гейме встречи. Правда, недолго музыка играла, дальше надежды американца уже были разбиты. Андрей выиграл 12 из следующих 17 геймов, обеспечив себе вторую победу на BNP Paribas Open. Россиянин немного хмурился после выигранных важных очков, потрясал кулаками, но никогда не возбуждался слишком сильно, из состояния равновесия не выходил. И это важно отметить, помня, насколько эмоциональным на корте может быть Андрей. Он заработал брейк-пойнт, затем сделал брейк и подал на матч со скоростью 217 километров в час.

Андрей Рублев. Фото AFP

Оба игрока ошибались по ходу матча, но именно Рублев был тем, кто воспользовался ошибками соперника для положительного результата сражения. Во втором сете он удержал подачу и снова сделал брейк, то есть все, что ему нужно было сделать, чтобы обеспечить хороший исход матча. Россиянин надежнее играл и на задней линии, и у сетки, а процент его первой подачи был около 87%. Фирменный форхенд его тоже не подвел — Тиафо ничего не смог предпринять против этого коронного приема.

Последний из россиян

— Я был очень сосредоточен и подавал очень хорошо, это главное, — сказал Рублев в послематчевом интервью. — Я просто пытался сделать все возможное. Часто случается, что вы можете потерять свою подачу, но вам нужно оставаться сосредоточенным, чтобы иметь возможность рисковать.

Что касается соперника по следующему раунду, то Андрей добавил, что теперь не знает, чего ожидать от этой встречи, хоть с поляком они уже играли в этом году в полуфинале в Дубае. Тот матч, как и ожидалось, получился сложным и драматичным. Но он надеется, что зрители вновь насладятся противостоянием двух сильных игроков.

Андрей Рублев. Фото AFP

Фрэнсис Тиафо — хороший теннисист, который нравится публике, и он умеет действовать нестандартно. Просто сегодня так совпали звезды, что Рублев проходит один из пиков своей формы. Посмотрим, поможет ли ему это дальше преодолеть сначала Хуркача, а потом, глядишь, и самого Надаля, самого серьезного сейчас соперника в туре.

К четвертому кругу Индиан-Уэллса повылетало большое количество топовых «сеяных» игроков: Медведев, Циципас, Зверев, Рууд, Оже-Альяссим. Также Даниил лишился звания первой ракетки мира, но надеемся, временно, так как его можно будет вернуть уже на следующей неделе на «мастерсе» в Майами (ни Рафы, ни Новака там не будет). На всем этом фоне радуют игра Рублева и выступление Андрея вместе с Асланом Карацевым в паре — уж больно парни хороши в командных действиях, в Индиан-Уэллсе они уже в четвертьфинале — это дает некое облегчение.

То, что в одиночном разряде из четырех россиян остался только Рублев, выглядит сейчас закономерным. Да и Шамиль Тарпищев, президент ФТР, считает, что нынешние «мастерсы» в США не столь важны. К примеру, во временной потере первой строчки рейтинга ATP Даниилом он не видит ничего страшного.