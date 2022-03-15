Медведев оступился в Индиан-Уэллсе. Даниил лишился титула первой ракетки мира

Российский теннисист продержался на теннисном троне всего три недели, но у него еще будут шансы вернуться.

Индиан-Уэллс (США). Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард. Одиночный разряд.Третий круг

Гаэль Монфис (Франция, 26) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 4:6, 6:3, 6:1

Медведев сейчас самый звездный российский спортсмен, имеющий право играть на международном уровне. И чтобы остаться главным теннисистом мира, Даниилу нужно было дойти до четвертьфинала турнира в жарком Индиан-Уэллсе посреди калифорнийской пустыни. Увы, миссия оказалась невыполнима. Уже во втором своем матче на западе США наш теннисный чемпион уступил 35-летнему Гаэлю Монфису, разбив ракетку и выдержав цирковое шоу от француза. В итоге первые в карьере три недели лидерства россиянина в мировом рейтинге 21 марта подойдут к концу.

Джокович стал первой ракеткой мира, сидя на баскетболе

Главный соперник, непривитый серб Новак Джокович вместо турне по США с удовольствием ходит на баскетбольную Евролигу и болеет за «Црвену Звезду» — может себе позволить. Более того, по доброй славянской традиции теннисист сфотографировался без масок со всем составом, сам поводил мяч, пообнимался — в общем, оттянулся по полной. Произошла дековидизация Белграда.

Новак Джокович (в центре) на матче «Црвены Звезды».

Тем временем россиянин должен был сделать в Индиан-Уэллсе свой шаг в 1/8 финала, но не сделал. 35-летний Гаэль Монфис, подгоняемый публикой и украинской женой Элиной Свитолиной, выдал лучший матч за последние пять лет минимум. Первую ракетку мира он обыграл всего второй раз в жизни — после 2009 года, когда жертвой стал Рафаэль Надаль.

Медведев шел к победе

Вопреки ожиданиям и предыдущим разборкам к Медведеву в США относятся нормально. Не освистывают и не улюлюкают. Но болели сейчас, конечно, за ветерана Монфиса. В первом сете он продержался до счета 4:4, но к концу партии Даня так расподавался, что последние два гейма взял под «ноль», а на подаче Монфиса борьба шла постоянно, так что нажать в решающий момент для нашего парня было делом техники.

И вроде бы англоязычные комментаторы уже готовились к матчу Надаля и не ожидали затяжного поединка, но тут началось шоу. У Монфиса резко пошли форхенды под заднюю линию — нельзя сказать, что он много бегал, но несколько раз, стоя на месте, так искусно переводил мяч, что Даниилу возраст и умение быстро бегать не помогали. А покрытие из-за сухости климата в Индиан-Уэллсе очень быстрое.

Монфис сделал брейк и шел на 4:1, но при двух геймболах от эйса его отделило касание сетки. Шаэль даже сходил к ней и, явно играя с публикой, начал проверять работу механизма ободом ракетки. «Это машина, если она фиксирует касание, я вынуждена его объявить», — участливо объяснила судья. В итоге Монфис упустил брейк — ну и тут-то уже все должно было закончиться! Затем был гейм, в котором четыре раза был счет «ровно», — но и его Медведев взял, 3:3.

Гаэль вошел в режим берсерка

Каково же было удивление всех присутствующих, когда устающий Гаэль, постоянно бравший паузы для неравной борьбы с развязанными шнурками, выиграл этот сет. Никто особо и не понял, как это произошло. Но француз поймал кураж, выстоял в нескольких сложных розыгрышах и ответил точнейшими контрударами на атаки фаворита. У Дани разладилась первая подача, он стремительно догнал француза по невынужденным ошибкам — и пожалуйста, 3:6. Компания темнокожих парней и Свитолина в уголке поддержки были вне себя от счастья.

Элина Свитолина (в центре).

Медведеву часто для победы нужна дополнительная мотивация и злость. Он ее заполучил. Но не смог направить в нужное русло. Первый же гейм Медведев отдал со счета 30:0 — снова допустив абсолютно несвойственные ошибки, разбив ракетку и получив предупреждение от арбитрессы и порцию «буууу» от болельщиков. Монфис не стал отказываться от подарка и продолжил свою буффонаду. На корте он увидел то ли некие частички пыли, то ли насекомых, то ли все вместе — не торопясь взял полотенце и, как заправский дворник, начал гонять пыль по земле под смех публики. Судья теряла терпение и позвала бол-боя. На другой стороне стоял Медведев, не зная, улыбаться или материться.

Гаэль Монфис.

Но свое дело опытный француз сделал — взял и второй гейм, разбивая все попытки россиянина перестроить игру. Он выдал несколько сумасшедших ударов по углам, неожиданных ответов из глубины защиты — кажется, это был тот Монфис, который гремел на родном «Ролан Гаррос» в 2008-м, ну или по крайней мере на US Open шесть лет назад. Медведев снова напомнил себя — потерял покой и стал играть на отвались. Как апофеоз — последний гейм, в котором Даня бился сам с собой — сделал три двойные ошибки, отыграл пять матчболов, но в итоге отдал игру и ушел из пустыни в закат.

Изнывающий от жары Монфис со струями пота на лбу не терял улыбки и на ходу чинил ракетку и делал нечто похожее на книксен после удачных действий. А после победы устроил бурное празднование в центре. Это был его день. Что касается Даниила, то иногда стоит благородно уступить старшим — Монфису (матч) и Джоковичу (первое место в рейтинге). Но ненадолго.