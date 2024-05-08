Котов обыграл Микельсена и вышел во второй круг турнира в Риме
Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Риме обыграл американца Алекса Микельсена со счетом 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 25-летнего россиянина 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Котов встретится с Беном Шелтоном из США.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Павел Котов (Россия) — Алекс Микельсен (США) — 6:1, 6:1
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