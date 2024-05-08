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Сегодня, 15:29

Котов обыграл Микельсена и вышел во второй круг турнира в Риме

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Риме обыграл американца Алекса Микельсена со счетом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 25-летнего россиянина 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Котов встретится с Беном Шелтоном из США.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия) — Алекс Микельсен (США) — 6:1, 6:1

Павел Котов
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