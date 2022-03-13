Медведев выиграл свой первый матч в статусе первой ракетки мира. Даниил был спокоен, а зрители оказали ему поддержку

Первые проблемы россиянина на Индиан-Уэллса могут начаться в четвертьфинале.

Индиан-Уэллс. Мужчины. Второй круг

Даниил Медведев — Томаш Махач — 6:3, 6:2

Даниил Медведев взял уверенный старт на турнире в Индиан-Уэллсе, где он дебютировал в статусе первой ракетки мира (и в нейтральном статусе). Побежденным в первом круге «мастерса» стал 21-летний чех Томаш Махач — теннисист с определенно незаурядной фамилией, 158-я строчка рейтинга ATP, большой фанат Майкла Джордана. Как это и ожидалось от Даниила, сражение прошло стремительно и без особых трудностей — матч длился 70 минут. Уверенная игра на задней линии, интеллектуальный теннис, быстрые розыгрыши — так можно было бы кратко описать этот матч.

Махачу не повезло

Медведев сегодня был на коне, игра была полностью под его контролем. Задняя линия, высокий теннисный IQ и часто удачные выходы к сетке — Даниил справился со всем. Несмотря на двойное давление статусов разной значимости, сегодня он был спокоен, да и публика была достаточно доброжелательна. Что касается его соперника, то ошибок у молодого чеха было больше, чем красивых ударов, но и они тоже присутствовали. Хоть понятно все было еще в первой партии, во второй выигрывать свою подачу Махачу стало еще тяжелее. Тем не менее, на лице чеха не пролегло ни тени удрученности или какой-то обреченности: он пытался сражаться за каждое очко.

Перед игрой Томаш дал интервью сайту ATP, в котором сказал, что это будет его главный матч в карьере. Чех также добавил, что он постарается не только насладиться теннисом, но и выиграть. Как мы видим, второй пункт реализовать не получилось, но парень показал себя бойцом. Игра с его стороны была неидеальной — 23 невынужденные ошибки, 7 эйсов и всего 29% очков, выигранных на задней линии, — но вполне многообещающей. Из положительного в его теннисе можно отметить бекхенд, хорошее движение по корту скорость. И хоть Томашу не повезло с соперником по второму кругу, не стоит забывать его первый матч на турнире, в котором он уверенно обыграл Алексея Попырина. Непростого оппонента. Поэтому можно сказать, что Махач смело движется по пути к сотке лучших теннисистов мира.

Турнир в пустыне

Условия в Индиан-Уэлсе непростые. Он проходит, по сути, в оазисе посреди калифорнийской пустыни, отсюда и своеобразные климатические условия. Очень сухой воздух, буквально сегодня было 5% влажности, и невероятная жара. Отскок мяча в таких условиях быстрее, поэтому несмотря на излюбленное Даниилом хардовое покрытие, игра в дневное время становится сплошным испытанием. В послематчевом интервью Даниил как раз и говорил о том, что постоянно пытается привыкнуть к погоде в Индиан-Уэллсе.

— Было круто вернуться в Индиан-Уэллс. Счастлив, что могу играть в теннис, мой любимый спорт, — отметил Медведев журналистам. — Я всегда стараюсь показывать свою лучшую игру на корте, но у нас так много матчей в течение сезона, поэтому это непросто. Я просто старался оставаться спокойным и постоянным в своей игре, и этого сегодня хватило, чтобы выиграть. В Индиан-Уэллсе всегда непростые условия для игры, по крайней мере, для меня. Но я практиковался с другими игроками, которые разделяют мои чувства. Все те, кто даже был здесь ранее, пытаются вновь привыкнуть к условиям.

Даниил также высказался по поводу сложного состава игроков на «мастерсе».

— Здесь сложный посев и, как я и говорил, здешние условия отличаются от других турниров, — продолжил россиянин. — Тут нет такого чувства, что я приеду и сразу буду играть хорошо. Тут нужно немного пострадать, но мне это нравится, это хорошее испытание. В прошлом году я играл довольно хорошо, но Григор Димитров провел великолепный матч против меня. Так иногда происходит, но я пытаюсь просто показывать свой лучший теннис. Надеюсь, это приведет меня к чему-то хорошему.

Потенциальные соперники Медведева по четвертьфиналу — испанцы Карлос Алькарас/Роберто Баутиста-Агут, довольно серьезные теннисисты, но до этого еще надо дожить. Никто ж не ожидал, что в прошлом году Даниил вылетит с турнира из-за Григора Димитрова в четвертом круге. Ближайшая цель россиянина — матч против победителя пары Гаэль Монфис (Франция) — Филип Краинович (Сербия). Что примечательно с Краиновичем Даниил встречался и на прошлом Индиан-Уэллсе, который тогда проходил осенью, и обыграл его со счетом 2:0 по партиям. Отметим, что в последнем матче россиянина и француза победителем оказался второй, но было это три года назад.