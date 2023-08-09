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Сегодня, 22:33

Медведев обыграл Арнальди и вышел в третий круг турнира в Торонто

Мария Гусева
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Торонто (Канада).

В матче второго круга 27-летний спортсмен обыграл итальянца Маттео Арнальди — 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Медведев сделал 9 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Арнальди 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 нереализованных брейк-пойнта.

В следующем круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 16) — Танаси Коккинакис (Австралия, Q).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Маттео Арнальди (Италия, Q) — 6:2, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2023/
Теннис
Даниил Медведев
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