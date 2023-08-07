Рублев пропустил Циципаса на 4-е место в чемпионской гонке ATP

Россиянин Андрей Рублев потерял одну строчку в обновленном рейтинге чемпионской гонки ATP и теперь занимает пятое место.

Его обошел грек Стефанос Циципас, который 6 августа победил австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:4.

Даниил Медведев сохранил третью строчку рейтинга, также, как и Карен Хачанов, который остался на 11-м месте чемпионской гонки.

В первой десятке без изменений — лидирует испанец Карлос Алькарас, на втором месте серб Новак Джокович.

Обновленная чемпионская гонка, версия от 7 августа:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6685;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5945;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5130;

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3435;

5 (4). Андрей Рублев (Россия) — 3270;

6 (6). Янник Синнер (Италия) — 3185;

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3035;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2515;

9 (9). Тэйлор Фриц (США) — 2390;

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 2275;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 1900;

48 (46). Роман Сафиуллин (Россия) — 737;

53 (54). Аслан Карацев (Россия) — 703;

81 (79). Александр Шевченко (Россия) — 564;

86 (86). Павел Котов (Россия) — 507.