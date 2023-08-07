Рублев пропустил Циципаса на 4-е место в чемпионской гонке ATP
Россиянин Андрей Рублев потерял одну строчку в обновленном рейтинге чемпионской гонки ATP и теперь занимает пятое место.
Его обошел грек Стефанос Циципас, который 6 августа победил австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:4.
Даниил Медведев сохранил третью строчку рейтинга, также, как и Карен Хачанов, который остался на 11-м месте чемпионской гонки.
В первой десятке без изменений — лидирует испанец Карлос Алькарас, на втором месте серб Новак Джокович.
Обновленная чемпионская гонка, версия от 7 августа:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6685;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5945;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5130;
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 3435;
5 (4). Андрей Рублев (Россия) — 3270;
6 (6). Янник Синнер (Италия) — 3185;
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3035;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2515;
9 (9). Тэйлор Фриц (США) — 2390;
10 (10). Александр Зверев (Германия) — 2275;
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 1900;
48 (46). Роман Сафиуллин (Россия) — 737;
53 (54). Аслан Карацев (Россия) — 703;
81 (79). Александр Шевченко (Россия) — 564;
86 (86). Павел Котов (Россия) — 507.