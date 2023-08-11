Медведев укротил ветер. Россиянин дошел до четвертьфинала «Мастерса» в Торонто, не потеряв ни сета

На сей раз в двух партиях Даниил справился с Лоренцо Музетти.

«Мастерс». Торонто. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) — 6:4, 6:4

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, не проиграв не единого сета. В матче третьего круга он за час и 33 минуты справился со вторым итальянцем подряд — вслед за Маттео Арнальди остановить россиянина не смог и Лоренцо Музетти. Хотя 21-летний Музетти — теннисист высокого уровня, что доказывает его место в топ-20 и победа над сербом Новаком Джоковичем в Монте-Карло минувшей весной и над испанцем Карлосом Алькарасом прошлым летом в Гамбурге. Однако те успехи были добыты на грунте, на североамериканском харде превосходство Медведева над Лоренцо выглядело если не подавляющим, то уж точно очень значительным.

Ключевой розыгрыш в 38 ударов

В своей любви к харду Даниил признается явно не для красного словца — на этом покрытии он действительно чувствует себя сверхкомфортно. Прежде всего, это заметно по его атакующим действиям — уверенный в себе Медведев способен забивать соперников как с форхенда, так и с бэкхенда, а оппоненты, в свою очередь, крайне редко могут перейти в атаку из-за того, что мячи после ударов россиянина ложатся очень близко к задней линии. Да и передвигается Даниил по корту, может, не столь грациозно, как лань, зато вполне себе стремительно. Что доказал в матче с Музетти.

Россиянин и итальянец, кстати, впервые сыграли друг с другом. И в стартовых геймах, можно сказать, вели разведку, проверяя возможности друг друга. Развязка первой партии наступила в седьмом гейме при счете 3:3. Музетти вел 30:0 и, казалось бы, контролировал ход гейма, однако затем последовала невынужденная ошибка и феноменальный розыгрыш протяженностью в 38 ударов, во время которого Медведев методично растаскивал соперника по корту, а Музетти отчаянно, пусть и изобретательно, защищался. В итоге Даниил не только взял розыгрыш, он еще и порядком измотал итальянца. И хотя подача позволила Лоренцо вскоре отыграть первый брейк-пойнт и даже повести в счете, гейм он все же отдал. Причем Даниил на втором брейк-пойнте сыграл феноменально — добежав до укороченного и из сложнейшей ситуации эффектно направил мяч в открытую часть корта.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Помог выплеск эмоций

Вскоре Медведев уверенно подал на сет. Да и во втором довольно быстро получил преимущество. Лоренцо в третьем гейме не выдержал темпа и допустил несколько роковых ошибок, стоивших ему гейма на подаче. Хотя при 3:2 в пользу Даниила россиянин внезапно разнервничался — совершил немало брака, что дало сопернику двойной брейк-пойнт. Первый Медведев отыграл классной подачей (которая в этом матче, кстати, особо не летела), а вот второй просто подарил Музетти двойной ошибкой. Счет стал равным, причем недовольный чем-то россиянин выплеснул негативные эмоции на судье на вышке — знаменитом Карлосе Бернардесе. Такой небольшой эмоциональный всплеск явно пошел на пользу Даниилу — он провел практически идеальный с точки зрения тактики и исполнения гейм на приеме, взяв его под ноль.

Больше таких сбоев, как в шестом гейме второй партии, россиянин не допускал. Пусть при 4:3 немного попугал своих поклонников — после двойной ошибки на его подаче стало 0:30. Чуть помог и Музетти, при 15:30 на подаче Даниила чуть-чуть не попав в корт из выгодного положения после неудачного укороченного от Медведева. Вскоре Даниил взял важнейший гейм, а в следующем на своей подаче оформил выход в четвертьфинал.

Лоренцо Музетти. Фото USA Today Sports

«Было довольно ветрено. Не скажу, что это был самый сильный ветер, при котором я когда-то играл, но он был довольно странным — иногда был сильным, иногда ослабевал. В такой нестабильной обстановке сложно продемонстрировать свои лучшие удары. Счастлив, что смог подавать чуть лучше, принимать чуть лучше, бегать чуть лучше, и этого хватило до победы. В целом я показал достаточно высокий уровень, но надо с каждым матчем только прибавлять. Как известно, надо показывать свой лучший теннис в финале. Что я и попытаюсь сделать», — прокомментировал свою победу Медведев в интервью на корте. В четвертьфинале он сыграет с победителем матча австралийца Алекса де Минаура и американца Тейлора Фрица.