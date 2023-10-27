Зверев сыграет с Рублевым в 1/4 финала ATP 500 в Вене 27 октября

Представитель Германии Александр Зверев встретится с россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вене 27 октября, в пятницу. Ориентировочное время начала — 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. В России официальной трансляции не будет. Матч бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Немецкий теннисист в Вене по сетке турнира прошел австрийца Себастьяна Офнера (6:4, 6:1) и британца Кэмерона Норри (6:2, 6:4). 26-летний россиянин был сильнее австралийца Алексея Попырина (7:6, 6:4) и итальянца Маттео Арнальди (7:5, 6:3).

В истории очных противостояний Зверев ведет у Рублева — 5-3.

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