Хуркач вышел в полуфинал турнира в Базеле

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Поляк Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира ATP в Базеле (Швейцария).

Четвертый «сеяный» в четвертьфинале победил нидерландца Таллона Грикспура со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 22 минуты.

За выход в финал Хуркач сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Доминик Штрикер (Швейцария, WC).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 196 000 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4