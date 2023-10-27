Медведев — Хачанов: прямая трансляция матча ATP в Вене
Третья ракетка мира Даниил Медведев встретится с соотечественником Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вене 27 октября, в пятницу. Ориентировочное время начала — 15.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. В России официальной видеотрансляции не будет. Матч бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».
Медведев в Австрии был сильнее француза Артура Фиса (6:4, 6:2) и болгарина Григора Димитрова (3:6, 6:2, 6:4). Представитель России — действующий победитель турнира.
16-й номер мирового рейтинга по сетке турнира прошел россиянина Романа Сафиуллина (6:4, 6:4) и чеха Иржи Легечку (6:3, 6:1). 27-летний теннисист в Вене не отдал ни одного сета сопернику.
В истории очных противостояний Медведев ведет у Хачанова — 4-1.
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