Зверев доволен тем, что Карацев выступит на турнире в Мюнхене

Немецкий теннисист Александр Зверев 24 апреля в интервью Bild поделился ожиданиями от теннисного турнира серии ATP 250 в Мюнхене (Германия).

«Всегда приятно играть дома, в Германии. Я уже дважды выигрывал мюнхенский турнир, хочется сделать это еще раз. Что думаю об уровне? Будут все самые сильные немцы, приедет молодой Синнер, ждем Карацева, который вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Я рад, что будет такой состав», — заявил Зверев.

27-летний россиянин Аслан Карацев получил третий номер посева и будет начинать борьбу за трофей со второго круга. Первой ракеткой мюнхенского турнира стал Зверев.