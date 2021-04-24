Карацев начнет турнир серии ATP 250 в Мюнхене со второго круга
13:00
24 апреля состоялась жеребьевка теннисного турнира серии ATP 250 в Мюнхене (Германия).
27-летний россиянин Аслан Карацев получил третий номер посева и будет начинать борьбу за трофей со второго круга. Первой ракеткой мюнхенского турнира стал немец Александр Зверев.
Турнир в Мюнхене состоится с 26 апреля по 2 мая.
Munich ATP 250 main draw singles pic.twitter.com/wBmpg1q1Ik— Tennis Draws (@DrawsTennis) April 24, 2021
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