Карацев начнет турнир серии ATP 250 в Мюнхене со второго круга

24 апреля состоялась жеребьевка теннисного турнира серии ATP 250 в Мюнхене (Германия).

27-летний россиянин Аслан Карацев получил третий номер посева и будет начинать борьбу за трофей со второго круга. Первой ракеткой мюнхенского турнира стал немец Александр Зверев.

Турнир в Мюнхене состоится с 26 апреля по 2 мая.