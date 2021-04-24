Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Карацев начнет турнир серии ATP 250 в Мюнхене со второго круга

13:00
Теги:

24 апреля состоялась жеребьевка теннисного турнира серии ATP 250 в Мюнхене (Германия).

27-летний россиянин Аслан Карацев получил третий номер посева и будет начинать борьбу за трофей со второго круга. Первой ракеткой мюнхенского турнира стал немец Александр Зверев.

Турнир в Мюнхене состоится с 26 апреля по 2 мая.

Читайте также

Техасское судейство в Барселоне. Фавориту Евролиги нужна такая поддержка арбитров?
Стреляли и били палками: массовая драка произошла на стройке в Москве
Зачем временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдеп
Аналог турецкой Анталии появится в Крыму

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд