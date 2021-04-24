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Медведев вернулся к тренировкам после коронавируса

13:25
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев 24 апреля вернулся к тренировкам после коронавируса.

Видео работы Медведева выложил Instagram теннисной академии Патрика Муратоглу.

13 апреля накануне старта турнира в Монте-Карло у первой ракетки России был диагностирован коронавирус.

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