Медведев вернулся к тренировкам после коронавируса
13:25
Российский теннисист Даниил Медведев 24 апреля вернулся к тренировкам после коронавируса.
Видео работы Медведева выложил Instagram теннисной академии Патрика Муратоглу.
13 апреля накануне старта турнира в Монте-Карло у первой ракетки России был диагностирован коронавирус.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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