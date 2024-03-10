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10 марта, 18:04

Янчук назвал ожидаемой победу Медведева над Карбальесом Баэной в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о победе россиянина Даниила Медведа над испанцем Роберто Карбальесом Баэной в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.

«Медведев хорошо начал турнир, одержал уверенную победу. Конечно, эта победа была ожидаемой, все-таки Медведев игрок значительно более высокого класса, чем его соперник, и он должен проходить второй круг на таких турнирах. Даниил играл агрессивно и при этом не терял стабильности. Посмотрим, как дальше он будет идти по турниру, здесь много сильных игроков», — приводит ТАСС слова Янчука.

В третьем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта.

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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