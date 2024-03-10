Чесноков назвал легкой победу Медведева над Карбальесом Баэной

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Роберто Карбальесом Баэной в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.

«Медведев играл очень уверенно и легко. В течение матча он показывал уверенность в победе, полностью контролировал ход игры. Испанец временами здорово играл, но каких-то реальных проблем Медведеву он не доставил. Медведев играл агрессивно, но допускал некоторые неточности», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В третьем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта.