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10 марта, 17:54

Чесноков назвал легкой победу Медведева над Карбальесом Баэной

Алина Савинова
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Роберто Карбальесом Баэной в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.

«Медведев играл очень уверенно и легко. В течение матча он показывал уверенность в победе, полностью контролировал ход игры. Испанец временами здорово играл, но каких-то реальных проблем Медведеву он не доставил. Медведев играл агрессивно, но допускал некоторые неточности», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В третьем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой. Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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