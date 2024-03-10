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10 марта, 21:08

Федерер назвал главных фаворитов турнира в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, кого считает основными фаворитами на победу в турнире в Индиан-Уэллсе.

«К сожалению, Рафа отказался от участия, но я думаю, что Новак — один из главных фаворитов. Кажется, Синнер не проигрывал с момента Открытого чемпионата Австралии. Думаю, Алькарас тоже снова в игре, и он действующий чемпион, поэтому я считаю, что победителем станет один из этих трех парней», — приводит Tennis365 слова Федерера.

Турнир стартовал 6 марта и завершится 17-го числа. Его призовой фонд составляет почти 9 миллионов долларов. Всего в «мастерсе» принимают участие 96 игроков.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/roger-federer-reveals-big-favourite-indian-wells-open-hard-court-specialist-snubbed
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Роджер Федерер
Янник Синнер
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