Второй тренер Надаля также сдал положительный тест на коронавирус
16:20
Тренер Марк Лопес, в межсезонье вошедший в команду испанского теннисиста Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Marca.
Лопес летал вместе с Надалем в Абу-Даби. После выставочного турнира ковид обнаружили у Надаля, его первого тренера Карлоса Мойи, а также Андрея Рублева, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич и Онс Жабер.
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