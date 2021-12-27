Второй тренер Надаля также сдал положительный тест на коронавирус

Тренер Марк Лопес, в межсезонье вошедший в команду испанского теннисиста Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Marca.

Лопес летал вместе с Надалем в Абу-Даби. После выставочного турнира ковид обнаружили у Надаля, его первого тренера Карлоса Мойи, а также Андрея Рублева, Дениса Шаповалова, Белинды Бенчич и Онс Жабер.

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