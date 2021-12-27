Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о восстановлении после операции на правом локте.

«Локтю намного лучше, но многие годы я не использовал некоторые мышцы, так что адаптироваться сложно, — приводит слова теннисиста Sky Sport. — Такое ощущение, что я делаю крошечные шаги, как будто заново учусь играть в теннис. Никогда с таким не сталкивался. Мне повезло найти хирурга в Швейцарии, который смог мне помочь. Он знаток этих вещей и помогал другим теннисистам с подобными травмами. Сейчас я хочу снова играть на 100% - без страха, что снова травмируюсь, без ограничений в движениях и ударах».

Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP из-за травмы правого локтя. Он обратился к врачу, который ранее разбирался с локтем Новака Джоковича. В конце ноября греческий теннисит перенес операцию.