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Тарпищев подвел итоги 2021 года: «Мы выиграли все! Это был лучший теннисный год для России!»

15:10
Слева направо: Евгений Донской, Андрей Рублев, Даниил Андреев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Шамиль Тарпищев на церемонии награждения. Фото Reuters
Слева направо: Евгений Донской, Андрей Рублев, Даниил Андреев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Шамиль Тарпищев на церемонии награждения. Фото Reuters
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» подвел итоги уходящего 2021 года для российского тенниса.

«Самое яркое событие года? Мы первые в рейтинге среди всех стран. Мы выиграли в этом году все. Впервые за историю советско-российского тенниса достигли такого результата. Это был лучший теннисный год для России. Мы выиграли 3 командных титула. Медведев взял US Open. На Олимпиаде мы первые. Мы оказались сильнейшими», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ближайший турнир — ATP Cup пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России.

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Артем Бухаев все материалы автора
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