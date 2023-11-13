Впервые шесть российских теннисистов попали в топ-50 рейтинга ATP

В обновленную версию рейтинга ATP в топ-50 впервые попали шесть россиян.

Первая ракетка России Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге, на пятой строчке Андрей Рублев. Далее идет Карен Хачанов (15), Аслан Карацев (35), Роман Сафиуллин (39), Александр Шевченко (49). Последний ранее впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, где проиграл французу Уго Умберу.

На первом месте серб Новак Джокович. Он восьмой раз завершит год на первой строчке рейтинга.

Рейтинг ATP от 13 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9945 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235;

7 (8). Александр Зверев (Германия) — 3585;

8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3460;

9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245;

10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3100...

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520...

35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193...

39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122...

49 (63). Александр Шевченко (Россия) — 947...

68 (80). Павел Котов (Россия) — 791.