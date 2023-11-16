Янчук — о матче Медведева и Алькараса: «Думаю, что сейчас шансы на победу у спортсменов равны»

Бывший теннисист Виктор Янчук поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса на Итоговом турнире АTP.

«Думаю, что сейчас шансы на победу у спортсменов примерно равны. Алькарас быстрее, он идет на опережение, опасный и сильный игрок, но Медведев надежнее. Это станет интересным противоборством. Данный матч — это как подготовка к выходу на новый этап плей-офф», — приводит слова Янчука RT.

Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет в пятницу, 17 ноября. Начало — в 16:30 по московскому времени. Счет в личных встречах равный — 2-2.