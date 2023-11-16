Джокович может не попасть в полуфинал Итогового турнира ATP после двух побед в группе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович может не попасть в полуфинал Итогового турнира ATP-2023.

Джокович ранее в трех сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача (7:6 (7:1), 4:6, 6:1). Выход серба в плей-офф теперь зависит от результата матча между Хольгером Руне и Янником Синнером.

Расклады:

1. Независимо от счета, если Синнер побеждает Руне, то итальянец выигрывает группу, а Джокович выходит со второго места.

2. Если победу одержит Руне, то датчанин выйдет с первого места, а Синнер — со второго.

Турнирное положение в Зеленой группе на данный момент: 1. Синнер — 2 победы и 0 поражений (сеты — 4-1). 2. Джокович — 2-1 (5-4). 3. Руне — 1-1 (3-2). 4. Хуркач — 0-1 (1-2).

Матч между Синнером и Руне пройдет сегодня, 16 ноября, начало — в 23.00 мск.