Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход Даниила Медведева в финал турнира в Лос-Кабосе.

«По счету Даниил все эти матчи выигрывал достаточно легко, хотя в каждом гейме были длинные розыгрыши. Он идет легко, хотя все соперники, с которыми он играл, далеко не простые теннисисты. Что касается предостоящего матча с Норри, то Кэмерон сильно прибавил в последнее время, у него есть хорошие победы, поэтому я думаю, что это будет интересная игра. А Даниил, будучи первым в мире, любой турнир будет играть на победу», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Мексике и стал недосягаемым в рейтинге еще на пять недель. В финале турнира Медведев встретится с Кэмероном Норри.