Теннисист Зверев рассказал, что болен сахарным диабетом

Вторая ракетка мира Александр Зверев признался, что с детства болен диабетом первого типа.

«До сих пор мало кто знал, что у меня диабет. Я всегда боялся, что соперники будут чувствовать себя сильнее в матчах против меня, если узнают о моей болезни. Сейчас все по-другому, и я больше об этом не беспокоюсь.

В детстве я мало об этом задумывался, но со временем стал все больше. Хочу показать, что с этой болезнью можно многого достичь. Теперь, спустя много лет и уже добившись успеха, я чувствую себя достаточно комфортно и уверенно, чтобы выступить с этой инициативой.

Я в привилегированном положении и живу так, как всегда хотел. Я всегда хотел играть в теннис, ездить по всему миру на турниры и стать одним из лучших теннисистов в мире. Тем, что мне это удалось, я обязан прежде всего родителям и брату, которые всегда безоговорочно поддерживали меня и продолжают поддерживать», — приводит слова Зверева sueddeutsche.de

Также Зверев объявил о создании фонда, который будет помогать детям с диабетом — предоставлять инсулин и другие лекарства.