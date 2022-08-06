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Кирьос о победе над Тиафо: «Это было какое-то безумие»

Кирьос назвал безумием игру с Тиафо в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Алексей Еремин
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (6:7 (5:7), 7:6 (14:12), 6:2) в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

«Это было какое-то безумие», — написал Кирьос в социальных сетях.

В полуфинале турнира в Вашингтоне 27-летний Кирьос сыграет со шведским теннисистом Микаэлем Имером.

На Уимблдоне австралиец дошел до финала турнира, где уступил сербу Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).

Теннис
Ник Кирьос
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