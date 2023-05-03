Селиваненко — о поражении Хачанова: «Карен показал очень качественный теннис, но этого не хватило в игре с Алькарасом»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Карена Хачанова от испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинальном матче турнира ATP в Мадриде (4:6, 5:7).

«Карен показал очень качественный теннис, но этого не хватило в игре с Карлосом. Хотя, конечно, во втором сете Карен был близок к тому, чтобы перевести матч в решающий сет. Но казалось бы уже в тяжелой для себя ситуации Карлос практически перестал ошибаться и выдал в концовке второго сета такой теннис, против которого трудно было что-то противопоставить», — сказал Селиваненко «СЭ».

Во втором сете Хачанов вел со счетом 4:1, но упустил это преимущество.

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Борна Чорич (Хорватия).