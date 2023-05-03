Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Джейми Маррея из Великобритании и Майкла Винуса из Новой Зеландии в четвертьфинале парного турнира ATP в в Мадриде (Испания) — 6:7 (5:7), 6:3, 10:8.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Рублев и Хачанов сделали 4 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 4. На счету Маррея и Винуса 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 нереализованных брейк-пойнта.

В 1/2 финала соперниками Рублева и Хачанова станут Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Рожер (Нидерланды).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Джейми Маррей/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия) — 6:7 (5:7), 6:3, 10:8