Хачанов проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира ATP в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу четвертьфинальном матче турнира ATP в Мадриде (4:6, 5:7). Встреча продлилась 1 час и 52 минуты.

Во втором сете Хачанов вел со счетом 4:1, но упустил это преимущество.

Россиянин один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. В активе испанца пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнтов из шести.

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Борна Чорич (Хорватия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия, 10) — 6:4, 7:5