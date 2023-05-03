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Сегодня, 19:04

Хачанов проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира ATP в Мадриде

Виктория Кравченко
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу четвертьфинальном матче турнира ATP в Мадриде (4:6, 5:7). Встреча продлилась 1 час и 52 минуты.

Во втором сете Хачанов вел со счетом 4:1, но упустил это преимущество.

Россиянин один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. В активе испанца пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнтов из шести.

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Борна Чорич (Хорватия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия, 10) — 6:4, 7:5

Теннис
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
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