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В ФТР отреагировали на информацию об участии Карацева в договорных матчах

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Аслан Карацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР) прокомментировали информацию немецкого телеканала ZDF, в котором Аслан Карацев подозревается в участии в договорных матчах.

«Мы не комментируем информацию от какого-то издания, так как это не является официальным источником», — сообщили в пресс-службе ФТР для «СЭ».

По информации источника, Карацев мог участвовать в пяти договорных матчах, один из которых был на турнире в Штутгарте в 2022 году.

Теннис
Аслан Карацев
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