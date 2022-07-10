Отец Карацева отреагировал на обвинения в адрес сына в возможном участие в договорных матчах

Отец российского теннисиста Аслана Карацева Казбек Карацев заявил, что информация об участии сына в договорных матчах является провокацией.

«Первый раз об этом слышу. Этого просто не может быть.Знаю, что Яцюка уже подозревали в договорных матчах в 2020 году. Но причем тут Аслан? Они уже больше года вместе не работают.

Даже не знаю, откуда такая информация могла появиться, самому интересно стало. Может быть, какая-то провокация. Но Аслан очень спокойный, никому ничем не мешает. По этому поводу пообщаться с ним еще не успел. У него сейчас турнир, а перед играми мы обычно не созваниваемся, чтобы он меньше переживал», — сказал Казбек Карацев РИА Новости.

На немецком телеканале ZDF вышло расследование, которое было посвящено договорным матчам в теннисе.

В числе подозреваемых оказались грузинский теннисист Николоз Басилашвили и россиянин Аслан Карацев, а также их бывший тренер Егор Яцюк. Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата.