Турнир в Риме. Раонич победил Маннарино, Чеккинато — Эдмунда
23:36
Завершились два матча первого раунда турнира АТР в Риме (Италия).
Канадский теннисист Милош Раонич обыграл француза Адриана Маннарино (7:6, 6:2). Итальянец Марио Чеккинато прошел британца Кайла Эдмунда (3:6, 7:6, 6:2).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Марко Чеккинато (Италия, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 3:6, 7:6 (9:7), 6:2
Милош Раонич (Канада, 13) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 6:2