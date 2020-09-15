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Турнир в Риме. Раонич победил Маннарино, Чеккинато — Эдмунда

23:36
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Завершились два матча первого раунда турнира АТР в Риме (Италия).

Канадский теннисист Милош Раонич обыграл француза Адриана Маннарино (7:6, 6:2). Итальянец Марио Чеккинато прошел британца Кайла Эдмунда (3:6, 7:6, 6:2).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Марко Чеккинато (Италия, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 3:6, 7:6 (9:7), 6:2

Милош Раонич (Канада, 13) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 6:2

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