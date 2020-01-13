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Турнир в Аделаиде. Шарди обыграл Симона, Гарин уступил Харрису

12:33

Завершились матчи первого раунда турнира АТР в Аделаиде (Австралия).

Француз Жереми Шарди обыграл своего соотечественника Жиля Симона (6:3, 7:5). Представитель ЮАР Ллойд Харрис выиграл у чилийца Кристиана Гарина (7:6 (7:5), 3:6, 6:4).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жереми Шарди (Франция) — Жиль Симон (Франция) — 6:3, 7:5

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:2, 6:4

Сэм Керри (США) — Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:7 (4:6), 6:2, 7:6 (7:5)

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Кристиан Гарин (Чили, 6) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Джеймс Дакуорт (Австралия, WC) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — 6:4, 6:4

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