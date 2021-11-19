Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за употребление фуросемида. Теннисист признал свою вину

Российский теннисист Теймураз Габашвили получил дисквалификацию на 20 матчей. Такое наказание он получил за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITF.

В допинг-пробе, которую 36-летний Габашвили сдал в июне на турнире в Казахстане, обнаружили фуросемид — запрещенный диуретик. Игрок признал свою вину и согласился на дисквалификацию.

Ранее Габашвили подозревали в договорных матчах в 2016-м году — якобы он входил в число 16 игроков из топ-50, которые играли на контору. Теннисисту не были предъявлены обвинения.