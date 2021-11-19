Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за употребление фуросемида. Теннисист признал свою вину
19:03
Российский теннисист Теймураз Габашвили получил дисквалификацию на 20 матчей. Такое наказание он получил за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITF.
В допинг-пробе, которую 36-летний Габашвили сдал в июне на турнире в Казахстане, обнаружили фуросемид — запрещенный диуретик. Игрок признал свою вину и согласился на дисквалификацию.
Ранее Габашвили подозревали в договорных матчах в 2016-м году — якобы он входил в число 16 игроков из топ-50, которые играли на контору. Теннисисту не были предъявлены обвинения.
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