Кафельников: «Последние выступления Рублева оставили кислый привкус после отличного начала сезона»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира АТР против норвежца Каспера Рууда (6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

«У меня нет никаких объяснений, почему Рублев упустил победу в сегодняшнем матче. Последние выступления Андрея оставили кислый привкус после отличного начала сезона. Концовку сезона откровенно смазал. Не думаю, что это связанно с психологией, спад в игре связан напрямую с некоторыми элементами игры. Андрей не очень хорошо готов физически. Одна из главных причин сегодняшнего поражения — физическая форма. Рууд был готов к этому важному матчу лучше Рублева. Касперу нужно отдать должное, он вытащил тяжелейший матч», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Норвежец вышел в полуфинал турнира, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. В другом матче 1/2 финала встретятся серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.