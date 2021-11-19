Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» поражение Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира АТР против норвежца Каспера Рууда со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

«В третьем сете играли тай-брейк, а это всегда лотерея. Также стоит обратить внимание, что к концу сезона Андрей находился не в самой лучшей форме. У него был перевес по счету личных встреч, он никогда не проигрывал Рууду. В конце сезона накопилась усталость, он был не таким свежим. Где-то в концовке повезло Рууду. У Андрея был хороший первый сет и середина второго. Чуть-чуть он понизил уровнь игры в середине, а Рууд собрался. Норвежец нашел свою игру. Также на тай-брейке Андрею просто не повезло. Очень длинный сезон. Видно, что многим теннисистам нужен отдых. Андрей — опытный теннисист, хоть и молодой. Думаю, что восстановится к Кубку Дэвиса», — сказала Чакветадзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Норвежец вышел в полуфинал турнира, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. В другом матче 1/2 финала встретятся серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.