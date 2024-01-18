Тарпищев сообщил, что теннисиста Карацева успешно прооперировали

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что российскому теннисисту Аслану Карацеву была успешно сделана операция, теперь ему предстоит восстановление.

«Карацева успешно прооперировали. Теперь, думаю, что недель 15 будет лечиться. К Открытому чемпионату Франции должен успеть восстановиться», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

2 января 30-летний россиянин получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Каблера. Он отказался от продолжения встречи в начале третьего сета при счете 4:6, 7:6 (7:4). Теннисиста увезли с корта в коляске.

11 января стало известно, что Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии.