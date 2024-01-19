Джокович: «Федереру не нравилось то, как я себя вел, когда только пришел в тур»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал, что его поведение на старте профессиональной карьеры не нравилось швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

«Я знаю, что Федереру определенно не нравилось то, как я вел себя в самом начале. По поводу остальных не знаю. Думаю, я не был любимым типом парней для некоторых топ-игроков, потому что я не боялся сказать, что хочу быть лучшим теннисистом в мире. Тогда я чувствовал, что моя игра является тому подтверждением», — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

Профессиональную карьеру теннисиста Джокович начал в 2003 году. 36-летний серб является рекордсменом по количеству недель на первой строчке мировых рейтингов среди мужчин и женщин, а также рекордсменом по количеству титулов в турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Всего за карьеру он завоевал 99 титулов АТР.