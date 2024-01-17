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Сегодня, 14:22

Теннисист Мирный перенес операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга

Виктория Кравченко
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Максим Мирный.
Фото Global Look Press

Экс-первая ракетка мира в паре Максим Мирный перенес операцию по удалению опухоли. Он проходит восстановление во Флориде, сообщает журналистка Синди Шерлер.

В декабре стало известно, что теннисист обратился в больницу из-за частых головных болей. МРТ выявило опухоль.

46-летний белорус стал победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в миксте, на его счету шесть титулов на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. Он завершил карьеру осенью 2018 года.

Олимпийскому чемпиону по теннису удалили опухоль в мозгу. Что известно о состоянии Мирного.

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