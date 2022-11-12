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12 ноября, 18:45

Пьолин: «Надаль и Джокович будут на самом высоком уровне еще два сезона»

Алина Савинова
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Французский теннисист, бывшая пятая ракетка мира Седрик Пьолин поделился мнением о будущем серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«Я думаю, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович будут на самом высоком уровне еще два сезона.

Есть три разных поколения, которые стремятся к самым главным трофеям на данный момент. Это Надаль и Джокович, и они не намерены отказываться от роли лидеров. Затем идут Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Александр Зверев и Доминик Тим, хотя по поводу австрийца есть несколько вопросов.

В этом году приехали Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Феликс Оже-Альяссим и многие другие, готовые ворваться в эту гонку. Следующие несколько лет обещают быть очень захватывающими", — приводит Tennis World слова Пьолина.

Напомним, что рейтинг ATP возглавляет 19-летний испанец Карлос Алькарас (6820). Его соотечественник Надаль расположился на 2-й строчке (5820). Джокович является восьмой ракеткой мира (3320).

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/123803/-nadal-and-djokovic-at-the-top-for-another-two-seasons-said-pioline/
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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