Пьолин: «Надаль и Джокович будут на самом высоком уровне еще два сезона»

Французский теннисист, бывшая пятая ракетка мира Седрик Пьолин поделился мнением о будущем серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«Я думаю, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович будут на самом высоком уровне еще два сезона.

Есть три разных поколения, которые стремятся к самым главным трофеям на данный момент. Это Надаль и Джокович, и они не намерены отказываться от роли лидеров. Затем идут Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Александр Зверев и Доминик Тим, хотя по поводу австрийца есть несколько вопросов.

В этом году приехали Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Феликс Оже-Альяссим и многие другие, готовые ворваться в эту гонку. Следующие несколько лет обещают быть очень захватывающими", — приводит Tennis World слова Пьолина.

Напомним, что рейтинг ATP возглавляет 19-летний испанец Карлос Алькарас (6820). Его соотечественник Надаль расположился на 2-й строчке (5820). Джокович является восьмой ракеткой мира (3320).